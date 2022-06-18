Kanser hastası emekli: 'Hastane yaptın ama gidebiliyor muyum? Parası olmayan gidemiyor, günlerce sıra bekliyorum'

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Elazığ’da yaşayan kanser hastası emekli Aziz Hıdır Doğan, “Hükümetin engellilerle, emeklilerle, hastalarla ilgili hiçbir politikası yok. Sağlık politikası iflas etmiş, günlerce hastanelerden sıra alamıyorum. Hastane yaptın, yaptın ama gidebiliyor muyum? Parası olmayan gidemiyor, gitse bile kapıdan geri çevriliyorum, günlerce sıra bekliyorum” dedi.

ANKA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 13:45

Elazığ'da yaşayan kanser hastası Aziz Hıdır Doğan, emekli olduğunu ve sağlık sorunları karşısında devletten gerekli desteği alamadığını söyledi.

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