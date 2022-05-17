Kar maskeli ve silahlı grup, çaldıkları ciple akaryakıt istasyonu soydu

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Adana'da kar maskeli 3 kişi, oto galeriden çaldıkları ciple gittikleri akaryakıt istasyonunda çalışanları tabancayla tehdit edip, içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı çaldı. Polis, 3 şüpheli ile soyguna yardımcı olduğu belirlenen 5 kişiyi operasyonla yakaladı.

DHA
17 Mayıs 2022 Salı, 12:02

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kar-maskeli-ve-silahli-grup-caldiklari-ciple-akaryakit-istasyonu-soydu-1936797


Adana akaryakıt hırsızlık

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