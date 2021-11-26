'Kara Cuma' indirimlerinden yararlanamayan yurttaşlar isyan etti

26 Kasım 2021 Cuma, 18:07

Kasım ayının son cuması gerçekleştirilen indirimler için yurttaşlar mağazaların ve alışveriş merkezlerinin önünde sıraya girdi.

Geçen yıla oranla daha düşük bir alım gücü olduğunu belirten yurttaşlar, özellikle elektronik eşya için beklediklerini belirtirken, bazı yurttaşlar indirimlerden yararlanamadıklarını ve temel ihtiyaçlarını dahi zor karşılayabildiklerini söyledi.

''BİZ FAKİR HALK BİTTİK''

İndirimlerde herhangi bir ürün alamadığını belirten bir yurttaş, ''Ne indirimi kardeşim yandı canımız. Gıda malzemelerini kısmak zorunda kalıyoruz. Dün aldığın şeyi bugün iki misline alıyorsun. İndirim falan yok. Maaşlarımız sıfıra indi. Aldığımız emekli maaşıyla geçinemiyoruz. Ben bu yaşımda market market dolanıyorum ki hangisini nereden ucuza alayım diye. Ucuz yok. Biraz indirimli bulursak alıyoruz. Ekonomik kriz yok diyenler Saray'da oturanlar. Onun yanından faydalananlar. Biz fakir halk bittik yani. İnan ki çocuğumuzu düşünüyoruz. İnşallah güzel olacak, ama yani gönderirsek güzel olacak'' ifadelerini kullandı.

''GÜNLÜK DEĞİŞİYOR FİYATLAR''

Zamlardan etkilendiğini belirten bir yurttaş, maaşını beklediğini ve "ekonomik kriz yok" diyenlerin dalga geçtiğini söyledi ve ekledi: ''Zamlardan çok etkileniyoruz. Asgari ücrete 500 lira zam yapıyorlar, yağı da 100 lira yapıyorlar. Bir ümidim yok, bir şey beklemiyoruz bu saatten sonra''.

Sıraya giremediğini belirten bir yurttaş ise gıda ürünlerinin kendisini çok etkilediğini ve özellikle sıvı yağ alamadığını belirtti.

Kameraman: İsmail Bayraktar