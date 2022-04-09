Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var

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Karabük’te, heyelan meydana gelen mahallede yol çöktü. 1'i kullanılmayan 2 bina hasar gördü. Bina tahliye edilirken, bölge de trafiğe kapatıldı.

DHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:09

Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak’ta, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kot farkı nedeniyle binaların üzerinde bulunan yolda da çökme oldu.


1'i kullanılmayan 2 bina hasar görürken, ihbarla bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kullanılan bina, hemen tahliye edildi. Binaların bazı kısımlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

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