Karabük'te kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine kar kütlesi düştü

23 Ocak 2022 Pazar, 10:55

Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kız, apartman çatısında biriken kar kütlesinin üzerine devrilmesi sonucu yere düştü.

Hızla bulunduğu yerden kalkan ve çevredekilerin yardımıyla civardaki iş yerine alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.