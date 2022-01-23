Karabük'te kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine kar kütlesi düştü
Karabükte yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen bir genç kızın üzerine 6 katlı apartmanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Panik anları ise saniye saniye bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kız, apartman çatısında biriken kar kütlesinin üzerine devrilmesi sonucu yere düştü.
Hızla bulunduğu yerden kalkan ve çevredekilerin yardımıyla civardaki iş yerine alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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