Karşılaştığı ayıyı "gel oğlum" diye çağırdı
Karabük'te orman yolunda ayıyla karşılaşan orman işçisi, ayıyı "gel oğlum" diyerek çağırdı.
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde ormanlık alanda kamyonuyla yol alan Nazmi Şenyurt, yamaçta ayıya rastladı. Kamyonunu durdurarak camdan ayıya seslenen Şenyurt, "gel oğlum" diyerek ayıyı çağırdı.
Bir süre duraklayan ayı daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Şenyurt, o anları cep telefonuyla kaydetti.
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