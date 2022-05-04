Kars'ta arife günü kırsalda kaybolan çocuk bir kayanın dibinde uyurken bulundu
Kars'ta Ramazan Bayramı arifesinde hayvanları otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki çocuk bir kayanın dibinde uyurken bulundu.
Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde akrabalarıyla hayvanlarını otlatmaya gittiği arazide kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'dan, arama çalışmalarının dördüncü gününde iyi haber geldi.
Arama çalışmalarını sürdüren amca Taner Altun ve köylüler, çocuğu Yalınkaya köyü kırsalındaki bir kayanın dibinde uyurken buldu.
Jandarma ekiplerinin desteğiyle ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun bilincinin açık olduğu belirtildi.
Amca Altun, ekiplerden ayrı yaptığı çalışmada yeğenini bulduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Bütün köylüler, ekipler seferber oldu, Allah devletimizden razı olsun. Bir kayanın dibinde yüz üstü yatarken buldum, suyla elini yüzün yıkadım" dedi.
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