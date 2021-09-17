Kars’ta hortum anı kamerada

17 Eylül 2021 Cuma, 15:06

Kars merkez Tekneli köyü üzerinde meydana gelen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Köyün hemen üstünden geçen hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

Kars’ta meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.