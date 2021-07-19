Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: ‘O videoyu bana da gönder’

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:16

Kaza, dün Kartal Balıkesir Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 06 FT 727 plakalı Fiat marka araç sürücüsü yasak olmasına rağmen sola dönüş yapmaya çalıştığı esnada aynı şerit üzerinde hareket halinde olan 34 NK 4481 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Keskin’i fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan motosiklet sürücüsüne ilk yardımı olay yerinde bulunan bir doktor yaptı. Ambulansın olay yerine geç gelmesi nedeniyle yoldan geçen bir vatandaş yaralı sürücüyü alarak hastaneye götürdü.

"O VİDEOYU BANA DA AT"

Vatandaşın aracına taşındığı esnada o anların kayda alındığını gören motosiklet sürücüsü, ‘Benim adım Yusuf Keskin o videoyu bana da gönder’ diyerek tepki gösterdi.

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Mazlum Özermiş, “Evimizin balkonunda oturduğum esnada büyük bir gürültü duydum. Sokağa çıktığımda motosiklet sürücüsünün yerde yattığını gördüm. Sürücünün eli parçalanmıştı. Biz de kanamayı durdurabilmek için hemen tampon yaptık. O esnada olay yerinden geçen bir şahıs ‘ben doktorum’ diyerek duruma müdahale etti ve yoldan geçen başka bir araç sürücüsü de yaralı arkadaşı da alarak hastaneye götürdü” diye konuştu.