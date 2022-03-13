Kartopu savaşında kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı

13 Mart 2022 Pazar, 09:21

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı. Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



