Kartopu savaşında kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı
İstanbul'da Beyoğlu Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasındaki kartopu savaşı kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı. Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Genç hemşireden kahreden haber
- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı
- Bursa'da kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu
- Son 10 yılın en yükseği!
- Kartopu savaşında kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı
- Bodrum yolunda feci olay
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
En Çok Okunan Haberler
- İETT otobüsü kaza yaptı
- İzmit'teki 'dünür cinayetinde' yeni gelişme
- Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin barakaları yandı
- 13 yıl sonra yeniden görüntülendi
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Meteoroloji'den çığ uyarısı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Türkiye'nin en soğuk noktası: Dün gece -27'yi gördü
- İstanbul'da kritik görüşme: Gözler saat 14.00'te
- Hayvan yasası 5 yavru köpeği koruyamadı!