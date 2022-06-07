Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon

07 Haziran 2022 Salı, 19:34

Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin'e, evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti.

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