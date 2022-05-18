Kasiyer, bıçaklı soyguncuyu 'satırla' engelledi

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Adana’da kasiyer Abdullah Keleş (25), çikolata alma bahanesiyle markete gelip, kendisine ekmek bıçağı çekerek kasayı açmasını isteyen Muhammet Ali Aydemir’i (20), eline aldığı satırla savuşturdu. Paniğe kapılıp kaçan Aydemir, yakalanıp, tutuklandı.

DHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:00

Olay, 13 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske bulunan Muhammet Ali Aydemir, girdiği zincir marketin şubesinde, raftan çikolata alıp kasaya geldi. Aydemir, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu.

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Adana kasiyer satır soygun

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