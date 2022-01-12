Kasiyer, maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 16:22

İstanbul'da bir zincir market şubesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, maskesiz kalabalık bir grup kasiyer tarafından uyarıldı.

Market kasiyeri, maske takmamaları halinde alışveriş yapamayacaklarını belirtti.

Maske takmadan alışveriş yapmak istediklerini ifade eden gruptaki kişilerden "Arkadaşlar bu bayandan şikâyetçiyim, ara polis gelsin ara" sesleri yükseldi.

Söz konusu anlar, sosyal medyada gündem oldu.

