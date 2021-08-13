Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi

13 Ağustos 2021 Cuma, 12:32

Kentte çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde yollar çöktü, köprüler yıkıldı, araçlar selde sürüklendi. Sel, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma yol açtı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen selde, su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok yurttaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çöktü. Yanında bulunan iki binada ise büyük hasar oluştu.

CAN KAYBI 25’E ÇIKTI

İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. Oturdukları binalarda mahsur kalanlar arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Havadan helikopterler, karadan ise botlar ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla çok yurttaş tahliye edilerek hastanelere kaldırıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Çatalzeytin ilçesinde ilk gün meydana gelen heyelanda haybeden 1 kişi ile birlikte kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi. Kastamonu'da 2 bin 466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 19 arama köpeği ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

'BÜTÜN MAL GİTSEYDİ OĞLUM GİTMESEYDİ'

İlçede yaşayan Cemal Akın, sel felaketinde oğlu 3 çocuk babası Harun Akın'ı (42) kaybettiğini söyledi. Fırın işleten oğlunun sel sırasında eşyalarını kurtarmak için dükkana girdiğini ve bir anda iş yerinin su altında kalmasıyla hayatını kaybettiğini belirten Cemal Akın, "Oğlumu kaybettim. Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi. Bir anda oldu her şey. Çay bir anda geldi buraya; bir anda taştı. Köyümüzden çayı görüyordum; ama bunun böyle olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

Arama kurtarma çalışmaları sırasında UMKE ekipleri suyun içinde fark ettikleri bir kaplumbağayı kurtardı. UMKE ekibinden Hüseyin Toparlak, kaplumbağayı güvenli bölgeye çıkararak, "Sel suyuyla birlikte dükkanların içerisine girmiş. Muhtemelen yukarı bölgelerden sürüklenip geldi selle birlikte. İnşallah tekrar bunu doğal yaşamına bırakacağız. Arkadaşlarımız dünden beri yine bu şekilde birkaç hayvan bulmuşlardı. Biz de bugün bir kaplumbağa bulduk. İnşallah bunu ormana bırakabiliriz. Orada hayatını devam ettirir. Çünkü doğal yaşamı orası. Burada zaten herhalde yaşamını sürdüremez" dedi.

SON MESAJ; 'DUA EDİN BİZE'

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un (20), akrabalarının bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. İlçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın taşıp, sel suyunun yükselmesiyle Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için İstanbul'dan memleketleri Bozkurt'a gelen ve binanın 3'üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) kayboldu. Senanur Kuş'un, sular yükseldiğinde henüz bina yıkılmadan önce saat 17.24'te aile bireylerinin bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajını yazdığı ortaya çıktı.

'O MESAJDAN SONRA HABER ALAMADIK'

Yıkılan binanın önünde umutla bekleyen Şengül Kuş'un yengesi Münevver Gencek, görümcesi ve yeğenlerinin sele kapıldığını söyleyerek, "Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı. O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler. Sel sırasında telefonla konuştuk. Aile 'WhatsApp' grubumuzdan mesajlaştık. Senanur'un bize son mesajı 'Burası çok kötü, dua edin bize' oldu. O mesajdan sonra da bir daha onlardan haber alamadık. 2 gündür burada umutlu bir haber bekliyoruz" diye konuştu.

SEL BÖYLE GELDİ; SON ANDA KURTULDU

Bozkurt'ta Ezine çayının taşarak sel sularının mahalle aralarında girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. 'Sümeyra Ergin Felek' adlı Instagram kullanıcısının kendi hesabından paylaştığı görüntüde; taşan sel sularının bir anda mahalle aralarına doğru yöneldiği ve binaların çevrelerinin suyla kaplandığı görüldü. Bu sırada aracını kurtarmak isterken selin ortasında kalan yurttaş da görüntüye yansıdı. Kadının, "Adam kaldı orada; ağabey kaç, bırak arabayı kaç" diyerek uyarmaya çalıştığı yurttaşın son anda kurtulduğu görüldü. Ayrıca, yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan su birikintisi yüzeyinde odun parçalarının da olduğu görüntülere yansıdı.

KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde selin izleri siliniyor. 25 kişinin öldüğü, 925 kişinin de tahliye edildiği Kastamonu'da, selin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Bozkurt ile Abana ilçeleri arasında denizin rengi değişti. Deniz yüzeyinde kirlilik oluştu, kıyıda odun parçaları yer aldı.