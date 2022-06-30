'Kavakcı kardeşler' skandalı: CHP'li Veli Ağbaba'ya 250 bin TL’lik tazminat davası

30 Haziran 2022 Perşembe, 17:19

TBMM Genel Kurulu’nda, dün CHP’nin Veli Ağbaba ve milletvekili arkadaşlarının bazı kişilerin belediyeler aracılığıyla yurt dışı eğitimi için usulsüz yollarla burs aldığı iddialarıyla ilgili araştırma önergesinin öncelikle görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alındı. Önerge sahibi olarak söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sayın Ravza Kavakcı itibarı zedelendiği için bana tam 250 bin TL tazminat davası açtı. Aldığı para 2 milyon 752 bin TL avanta var, üzerine bir de Veli Ağbaba'dan 250 bin TL avanta istiyor. Allah gözünüzü doyursun diyorum, başka bir şey demiyorum. Bakın, olur da bu kadar yüzsüzlük olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

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