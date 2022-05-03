Kayınpederinin evinde dehşet saçtı; polisi de hedef aldı

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Konya'da A.Ö (21), gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş etti. Şans eseri yaralanan olmazken, çıkan arbedede 2 kadın aldığı darbelerle yaralandı. Kaçan A.Ö., evine geldiğinde kendisini takip eden polislere de tüfeğini doğrulttu, ardından ateş etmeden evine girdi. Bölgeye gelen Özel Harekat ekipleri tarafından girilen evde A.Ö.'nün kaçtığı belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 09:40

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi.

A.Ö., Emirgazi Mahallesi Tüzel Sokak'ta oturan kayınpederinin evine gitti. Burada tıkan tartışmada damat A.Ö., pompalı tüfekle ateş etti. Şans eseri tüfekten çıkan saçmalar kimseye isabet etmedi. Bu sırada çıkan arbedede ismi açıklanmayan 2 kadın aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

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