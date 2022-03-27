Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
Kırşehir'de Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) kullandıkları otomobille bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan Aydoğan ve Demir'in aileleri polise giderek durumu bildirdi.
Dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Gece boyu süren arama çalışmalarında kayıp Şeyma Demir'in cansız bedeni ırmak kenarında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışması devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.
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