Kayseri'de gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğu Sedat Kılınç saldırıya uğradı: Olayla ilgili yeni gelişme

09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:48

Kayseri'de yayın yapan Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz, Ramazan programına MHP’den istifa eden Kocasinan Belediye Meclisi Üyesi Sedat Kılınç’ı davet etti.

Kanalın stüdyosunda düzenlenecek program öncesinde bir grup tarafından Sedat Kılınç yumruklu saldırıya uğradı. Gazeteci Azim Deniz olayı ayırmaya çalışırken, grup tarafından darp edildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılarak, bir süre daha darp edildi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gazeteci Deniz ile iş insanı Kılınç kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere gitti.