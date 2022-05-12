Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı

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Kayseri'de, narkotik polisinin 8 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:02

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kayseride-uyusturucu-operasyonu-32-gozalti-1935280 

 

 

Kayseri

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