Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
Kayseri'de, narkotik polisinin 8 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kayseride-uyusturucu-operasyonu-32-gozalti-1935280
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