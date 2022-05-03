Kaza yapan sürücü polise sarılıp, bayramlaştı: 'Tapuyu mu vereceğiz?'
Sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan bin 823 TL ceza uygulandı.
Bursa'da, alkollü Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.
İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta 3 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde Hasan Ş., kullandığı otomobille park halindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi.
Yapılan testte 2,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hasan Ş., trafik polisine sarılıp bayramlaştı.
Sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan bin 823 TL ceza uygulandı.
"Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk, yakalandık" diyen Hasan Ş., ceza makbuzlarını sırayla imzalarken de çok imza attığını belirterek, "Tapuyu mu vereceğiz?" diye sordu.
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