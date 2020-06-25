Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında anıldı

25 Haziran 2020 Perşembe, 14:10

Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında Hopa’da mezarı başında anıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle anma töreni bu yıl kitlesel gerçekleştirilemedi. Anma töreninde sosyal mesafe kuralı gözetildi.

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan Koyuncu'nun anma törenine, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmek, Koyuncu’nun kendisi gibi müzisyen kardeşi Niyazi Koyuncu ve ailesi katıldı. Başkan Ekmekçi, "Yaşadığı süre içerisinde miras değerinde sağlam karakter bırakan kişiler asla ölmez. Kazım’da işte tamda bu sebepten hiç ölmedi. İyi ki seni tanıdık Kazım..." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN KAZIM KOYUNCU PAYLAŞIMI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kazım Koyuncu anısına sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi;”Koyverdun gittun bizi… Karadeniz'in asi çocuğu seni hep özlem ve saygıyla anıyoruz. #KazımKoyuncu”













KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kazım Koyuncu, nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Cavit ve Hüsniye Koyuncu çiftinin 6 çocuğundan 5’inci olarak Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne kayıt yaptırdı. 1993’te okulu bırakan Koyuncu, bir röportajında, "Zor dönemler, o okulu bitirip kaymakam falan olacaksın ya da kendi istediğin işi yapacaksın ama hep soru işaretleri olacak, sonu nereye varacak? Bu tercihlerden soru işaretli olanını tercih ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Müziğe küçük yaşlarda hevesli olan Koyuncu, Dinmeyen adlı grupla sahne almaya başladı. Daha sonra Mehmedali Barış Beşli, Metin Kalaç, Gürsoy Tanç gibi isimlerin yer aldığı “Zuğaşi Berepe” (Denizin Çocukları) adlı grupla Türkiye’de ilk "Lazca Rock" tarzda müziği icra etti. Grupla

Grubun dağılmasından sonra Koyuncu, 2001 yılında “Viya”, 2004 yılında ise “Hayde” albümlerini çıkardı. 2004 yılının sonunda kendisine testis kanseri teşhisi konulmasının ardından 25 Haziran 2005’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümünün ardıdan 2006 yılında "Dünyada Bir Yerdeyim" albümü yayınlandı.