Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Devletin onlara bir özür borcu var. Bir terör örgütü ile iş birliği yapılıp bu kumpas kurulduysa bugün 3-5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti.
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