Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a 'açlık' tepkisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir aileyi ziyaret ederek, "Bu memlekette açlık yok diyenler gelip görsünler. Saray'da açlık yok, bunu biliyorum. Saray'da herkesin bir eli yağda, bir eli balda" dedi.

AA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:18

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kentte bulunan Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ile Bostaniçi Mahallesi'nde Mehmet ve Hangül Talay çiftinin yaşadığı evi ziyaret etti.

Aile bireyleri ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin gıda ve elektrik sorunu bulunduğunu ve bunların aşılması gerektiğini söyledi.

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