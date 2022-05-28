Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a 'açlık' tepkisi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:18

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kentte bulunan Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ile Bostaniçi Mahallesi'nde Mehmet ve Hangül Talay çiftinin yaşadığı evi ziyaret etti.

Aile bireyleri ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin gıda ve elektrik sorunu bulunduğunu ve bunların aşılması gerektiğini söyledi.

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