Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim kanunu değişikliği açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kanunu değişikliğine ilişkin, "Seçim barajı yüzde 33 olsun diyoruz niye korkuyorsun? 'MHP barajı aşamaz o yüzden barajı yüzde 7'ye indirelim' diyorsunuz. Bir parti için koltuğunuz elden gider diye baraj düşürüyorsunuz" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Doktorların talepleri gündeme geldiğinde çok sayıda genç hekim yurtdışına gittiğinde "Açık konuşuyorum varsın giderlerse gitsinler" diye açıklama yaptı. Buradan söylüyorum. Demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı ülkelerinde kalacak. Az kaldı, merak etmeyin bütün haklarınızı alacaksınız. Sizi yurtdışına gitmeye zorluyorlar. Gitmeyin, burada kalacaksınız, beraber biz göndereceğiz.
Suriyeli kardeşlerimiz için davulla zurnayla göndereceğiz dedik. Bu beyefendiyi halkın iradesiyle göndereceğiz. Bütün dünya bunun tanığı olacak.
Türk Telekom soygunu oldu. Hariri ailesine koskoca şirket peşkeş çekildi. Özelleştirmede verilen bir söz vardı. İnternet altyapısının güçlendirilmesi... Bu konuda hiçbir şey yapmadılar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, beytülmale el uzatanların elini çekmek bizim görevimizdir.
TELEKOM SOYGUNU
Telekom soygununu biliyorum. Özelleştirmede verilen bir söz vardı. İnternet alt yapısının güçlendirilmesi. Bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Hiç kimse merak etmesin bunun da hesabını soracağız.
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