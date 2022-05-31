'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan Mustafa Keleş (70) cinayetiyle ilgili aralarında kardeşi İ.K. ve yengesi F.K.'nin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Dün mahkemeye çıkarılan 5 kişi, adli kontrolle serbest kalmıştı.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 11:56

Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Mayıs günü emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş’in baltayla kesilen başına ise bir gün sonra jandarma tarafından yapılan aramalarda ulaşıldı.

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