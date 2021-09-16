Kılıçdaroğlu: Çözmezsem siyaseti bırakacağım

16 Eylül 2021 Perşembe, 12:47

Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri buluşmasında konuştu.

Kılıçdaroğlu burada üniversitelerin açılması ile birlikte gün yüzüne çıkan yurt sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Her kesim sorunu kendi penceresinden görüyor.

Bu bereketli topraklarda insanlar üretiyorlar. Çiftçi üretecek, ertesi yıla hazırlanacak. Ertesi yıla hazırlanacak takat kalmazsa, ne yapacak? Bu sorunları siyasetçi çözmelidir.

Devlet adaletle yönetilir. Adaletin olmadığı yerde devlet yara alır. Devletin hafızası tutar, siyasi partilerde hafıza olmaz.

Devleti adeletle yöneteceğiz. Çiftçi için adalet nedir, döktüğüm alın terinin karşılığını alıyor muyum almıyor muyum?

UYUŞTURUCU BARONLARI

İki yerde polis arama yapar. Kokain bulur, kilolarca. Ne savcı cesaret ediyor soruşturma açmaya ne de biri birşey yapmaya. Evlatlarımızı zehirleyenlere kimse cesaret ederek dokunamıyor. O zaman şu soru: Gücü kimden alıyorlar? O kadar güçlüler ki polis yakaladığı halde savcı birşey yapamıyor. Gücü yöneten siyasetten alıyorlar.

-Evlatlarımızı zehirleyen tüm baronlarla mücadele edeceğim.

-Zindaşti hapisten çıkarıyorsanız, kim çıkardı?

Parayı verenin düdüğü çaldığı devlet olmaz. Birisine haksız olarak sağladığınız imkanların başkasının imkanını ona tahsis etmek demektir.

Uyuşturucu bataklığına sokulmak istenilen bir gençliğimiz var. Bunlar milyar dolarlar kazanırlar ama vergi ödemezler. Mutlu insanların kentlerini yapmak istiyorsak, hepimize sorumluluk düşüyor. Türkiye'yi bu bataklıktan çıkarmalıyız.

EĞİTİM SORUNU

Hala birleştirilmiş sınıflar var. Hala derslik sorunumuz var. Üniversiteler açıldı, yurt sorunumuz var.

20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Bir yıl içinde yurt sorunu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Ev kiraları aldı başını gidiyor. Sarayda oturanların böyle bir derdi yok.

''ÜLKEYİ DÜZLÜĞE ÇIKARACAĞIZ''

Dün gelmedin, 5 yıl olmadı, 15 yıl olmadı. 20 yıl oldu. 20 yıldır sıra geldi, hayale. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Bunun için kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. İttifak ile birlikte Millet İttifakı ile bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız.

Bu millete sözüm sözdür: En geç iki yıl içinde bütün sığınmacıları davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Irkçılık yapmadan ama onları kendi ülkelerine mal ve can güvenliğini sağlayarak göndereceğiz.

128 MİLYAR DOLAR

Devlet dediğiniz kurum, siyasi otorite yönetirken hesap verir. Demokrasinin çıkış kaynağı budur. Hesap verilmediği için ekonomi berbat. Burada da temel bir sorun var. 128 milyar dolar nereye harcandı diye bir soru sordum. İtiraz ettiler, vatandaşın cebinde dediler sonra başka birşey. Her kafadan bir ses çıktı. Merkez Bankası, döviz satar. Nasıl satar: Kimlere sattığını Merkez Bankası bilir ve sitesinden yayınlar. Ama bir karar alıyorlar. Merkez Bankası'nın elinde bu hakkı alıyorlar ve Hazine Bakanlığına veriyorlar, damat 128 milyar dolar satıyor, kime sattığını bilmiyoruz.

Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattık, ekonomiyi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettik. Çiftçiye vermiyorsun, tefeciye veriyorsun. Bu ekonomi düzeni sömürü düzenine dayalı bir ekonomi politikadır. Türkiye'nin bundan da çıkması lazım.

İktidar olduğumuzda ilk altı ayda halkın nefes almasını sağlayacağız.

Üniversite öğrencileri, KYK'dan kredi alıyorlar. Mezun oluyorlar, parayı ödeyin diyorlar. Durduracağız bunu. Öğrenci işe girdikten sonra isteyebilirsin. Faiz istiyorsun hangi faizi istiyorsun?

SİYASİ PARTİLER YASASI

Siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. Milletvekilini kim seçiyor, biz seçiyoruz. Oysa olması gereken ne? Milletin vekilini sizin seçmeniz lazım. Siyasi partiler yasası bugünkü tablonun ortaya çıkmasını sağladı.

Ahlaklı bir siyaset olması lazım. Siyaset bir rekabet olması ama ahlaklı bir zeminde yürümesi lazım.

Aile destek sigortası getireceğiz. Hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek.

MUHTARLIK ÇIKIŞI

Bazen belediye meclisinde mahallenizle ilgili bir karar alınır, sizin haberiniz olmaz. Mahalle ile ilgili bir karar alınacaksa, muhtar mutlaka davet edilmeli, oy hakkı olmalı.

Muhtarlık kamu kurumu sayılmıyor. Haciz işlemi tebliğleri yaptırıyorlar. Bunları yaparken size bir bedel ödeniyor mu? Ödenmiyor. Angarya suçtur. Muhtar kardeşlerim şundan emin olsunlar, demokrasi ülkeye gelirken, demokrasi önce muhtarlardan getireceğiz.''