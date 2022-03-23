Kılıçdaroğlu: 'Daha büyük zamlar gelecek'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, et fiyatlarına yapılan zam ile ilgili olarak; “Savrulup giden bir Türkiye var. Bir an önce seçim sandığını getirsinler. Türkiye bunları aşmak zorundadır. Aksi halde gidiş, bugünleri aratacak bir gidiş olacak. Yani önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Hep beraber bunu göreceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 13:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da şehit aileleri ve gazilerle buluşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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