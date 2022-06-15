Kılıçdaroğlu: 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu. Sincan'da konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceksiniz oy kullanacaksınız. 'Gelin bizim partiye oy verin' yok arkadaşlar. Öyle basit bir çağrı da yapmayacağım. Yaptığım çağrı şudur. Elinizi vicdanınıza koyun oyunuzu öyle kullanın" dedi.

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