Kılıçdaroğlu: 'Elinizi vicdanınıza koyun öyle oy verin'

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu. Toplantıda bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu "Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu. Sincan'da konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceksiniz oy kullanacaksınız. 'Gelin bizim partiye oy verin' yok arkadaşlar. Öyle basit bir çağrı da yapmayacağım. Yaptığım çağrı şudur. Elinizi vicdanınıza koyun oyunuzu öyle kullanın" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Sincan Kanaat Önderleri Buluşması

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