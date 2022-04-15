Kılıçdaroğlu: 'Engellemelere rağmen Belediye Başkanımız İstanbullulara hizmet ediyor'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı projelerini yerinde inceledi. Kılıçdaroğlu, “Bütün engellemelere rağmen Belediye Başkanımız, engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için bugün İstanbul’a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın test sürüşüne katıldı.
Daha sonra Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda inceleme gezisi yapan Kılıçdaroğlu, Anadolu Hisarı’nda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
Video Haberler
- Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Kanser ilacıyla ilgili önemli karar
- Kılıçdaroğlu: 'Bütün engellemelere rağmen...'
- Karaismailoğlu'ndan adaylık açıklaması
- Büyükşen çifti cinayetinde gözaltı
- Evinde 4.5 kilo esrar çıktı: 'İçiciyim'
- Yangında evi yanmıştı: Şimdi kaybolan kedisini arıyor
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: 'Bütün engellemelere rağmen...'
- KDV 'indirimi' yurttaşa yansımıyor
- Kanser ilacıyla ilgili önemli karar
- 'Randevular işkenceye dönüştü'
- HDP'den bayram ikramiyesi için kanun teklifi
- Filipinler'de sosyal medya yasası veto edildi
- Çin'den ABD'ye rest
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Depp ve Heard'ün eski terapisti konuştu
- Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı