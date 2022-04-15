Kılıçdaroğlu: 'Engellemelere rağmen Belediye Başkanımız İstanbullulara hizmet ediyor'

15 Nisan 2022 Cuma, 13:25

Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için bugün İstanbul’a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın test sürüşüne katıldı.

Daha sonra Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda inceleme gezisi yapan Kılıçdaroğlu, Anadolu Hisarı’nda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.