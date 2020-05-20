Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a AKP'li belediyedeki '500 bin liralık rüşvet' iddiasını hatırlattı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 19:11

Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AKP ve MHP milletvekillerinin de katıldığı toplatıdan sonra sosyal medya hesabından bakanlarla rüşvet kavgasını açıklamıştı. Aputkan, yaşanan “500 bin liralık rüşvet” kavgasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu olayı bilmelerine rağmen “sessiz kalmakla” suçlamış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan müfettiş göndermesini istemişti.

'500 BİN LİRALIK RÜŞVETİ KİM ALDI?'

Olayın üzerinden geçen onca süreye rağmen hiçbir adım atılmaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyu gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a soruyorum, 500 bin liralık rüşveti kim aldı?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Antalya’nın Serik Belediye Başkanı AK Partili, namuslu bir insan. Bir toplantı yapılıyor. Toplantıda belediye başkanları var. AK Partili, MHP’li… Milletvekilleri var, Turizm Bakanı var, Dışişleri Bakanı var, vali var. Geçmiş belediye başkanı döneminde 500 bin liralık bir rüşvetten söz ediliyor. Bu 500 liralık rüşveti kim aldı? Eski parayla 500 milyarlık bir rüşvet olayı. Tabi buna Serik Belediye Başkanı itiraz ediyor. ‘Peki’ diyorlar, ‘sen almadın senden önceki aldı’ diyorlar. Şimdi ben aylardır soruyorum. Milletvekillerimiz soruyor, parti meclisimiz soruyor, grup başkan vekillerimiz soruyor. Bu 500 bin liralık rüşveti kim aldı? Ramazan ayı, Kadir gecesi, kul hakkını savunmayacak mıyız? Namuslu adam olamayacak mıyız? Dürüst adam olmayacak mıyız?”

‘GÖZLERİ VAR GÖRMEZLER, KULAKLARI VAR İŞİTMEZLER’

CHP’li belediyelerde bir kuruşluk bir konu gündeme geldiğinde hemen herkesin devreye girdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bu 500 milyarlık rüşveti kim aldı Allah aşkına. Niye sesiniz çıkmıyor. Erdoğan’dan ses yok, bakanlardan ses yok. Bu ben sorduğumda yine bana kızacaklar. ‘Bay Kemal konuşuyor’, Bay Kemal, Erdoğan’a soruyor. 500 milyar liralık rüşveti kim aldı? Rüşveti alanın yanında mısın rüşveti alanın karşısında mısın? Dün beyefendi diyor ki, ‘gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler’. Gözümüz var görüyoruz, kulağımız var işitiyoruz. 500 milyarlık rüşveti kim aldı? Gözün var kulağın var. Niye görmüyorsun, niye işitmiyorsun?” diye konuştu.