Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti

17 Nisan 2022 Pazar, 14:25

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’da Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret ederek vakfın başkanı olan, Agos Gazetesi’nin 2007 yılında öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile görüştü. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.



Ziyaretin ardından bina önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“İktidarımızda bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğimiz ve daha sonra mağdurlar ile helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı, huzura bağlı. Beraber yaşamak, beraber gülmek, yeri gelirse beraber ağlamak, beraber kucaklaşmak, sevgiyi büyütmek; bütün amacımız ve hedefimiz bu olmalı. Bunun için buraya geldik".