Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Genç’in ölümünün beşinci yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda “Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, Türk Siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eski CHP milletvekili Kamer Genç’i andı. Paylaştığı videoda, Kamer Genç’e ait fotoğraflar ve “saygıyla anıyoruz” ifadeleriyle CHP logosu yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, Türk Siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı #KamerGenç'i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.”
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