Kılıçdaroğlu, kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gittiği Van'da, bugün de temaslarda bulunacak. Bir çiftçi, "Her şey 4-5 kat yükselmiş, köylü 6-7 yıl önceki yerinde" sözleriyle dert yanınca Kılıçdaroğlu, “Moralinizi bozmayın sizlerin desteğiyle her şeyi beraber düzelteceğiz” dedi.
Kılıçdaroğlu, bu sabah Van'ın Tuşba ilçesi Otluca Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltıya katıldı. Program öncesinde bir bostanı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, üreticilerle sohbet etti.
Kılıçdaroğlu'na derdini anlatan bir çiftçi, "2014'te karpuzu, soğanı, domatesi ne fiyata satmışsak bugün de öyle. Mazotun litresi 2 lira 800'dü şimdi 7 lira oldu. Gübre torbası 60-70 liraydı şimdi 300 liraya çıktı, her şey 4-5 kat yükselmiş, köylü 6-7 yıl önceki aynı yerinde" sözleriyle sitem etti.
Kılıçdaroğlu, çiftçiye, "Moralinizi bozmayın sizlerin desteğiyle her şeyi beraber düzelteceğiz. Memlekete huzuru, bereketi getireceğiz. Gübre, ilaç, tohum, yem fiyatları artıyor. Bunlar ithal edildiği için dolar arttıkça bunlar da artıyor. Bunların hepsini biz üretebiliriz" diye karşılık verdi.
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