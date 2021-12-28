Kılıçdaroğlu, Roboskili ailelerle görüştü: Helalleşmemiz lazım

28 Aralık 2021 Salı, 12:10

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yaşanan katliamın 10. yıldönümünde, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte mezarlık ziyaretinde bulundu.

Mezarlık ziyareti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu da ailelerle telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, ailelere şunları söyledi:

“İki değerli arkadaşımız orada, Roboski’de yaşanan olayı, yaşanan dramı TBMM’de dile getirdiler. Dolayısıyla kamuoyunun bu konuda dikkatini çektiler. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her zaman her yerde onların hakkını hukukunu savunmak görevimizdir. Bütün annelere mutlu bir yıl diliyorum, mutsuz olmasınlar. İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım."

"HELALLEŞMEK İLK ROBOSKİ'DEN GEÇMELİDİR"

Bir anne ise Kılıçdaroğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Biz, Roboski adına, gönderdiğiniz heyete teşekkür ederiz. ‘Helalleşme’ dediniz, evet. Önce helalleşme Roboski’den geçiyor. Biz her zaman sizi dinliyoruz. Çok mutlu olduk, buraya gelen heyetle, sizin konuşmanızla. Helalleşmek elbette önemli bir şeydir. Helalleşmek ilk Roboski’den geçmelidir. Adalet Roboski’ye gelmedi ama adaletin müjdesini Roboski’ye getirdiler. Bu açıdan çok mutlu olduk."