Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB yol haritasına ilişkin dokuz maddelik yol haritasını açıkladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" başlıklı Maltepe Forumu'nda; “CHP olarak bizler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliği, hedeflerimiz arasında görüyoruz. Biz, Türkiye’nin Avrupa’nın bu yeniden inşa sürecinde rol alması, katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte, Avrupa Birliği’nin yol haritasının kısaca şöyle olması gerektiğine inanıyoruz" dedi ve dokuz maddelik yol haritasını aktardı.

ANKA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 12:30

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" başlıklı Maltepe Forumu'na katıldı. Foruma, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, akademisyenler, belediye başkanları, milletvekilleri de katıldı. 


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