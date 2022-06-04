Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB yol haritasına ilişkin dokuz maddelik yol haritasını açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" başlıklı Maltepe Forumu'nda; “CHP olarak bizler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliği, hedeflerimiz arasında görüyoruz. Biz, Türkiye’nin Avrupa’nın bu yeniden inşa sürecinde rol alması, katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte, Avrupa Birliği’nin yol haritasının kısaca şöyle olması gerektiğine inanıyoruz" dedi ve dokuz maddelik yol haritasını aktardı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" başlıklı Maltepe Forumu'na katıldı. Foruma, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, akademisyenler, belediye başkanları, milletvekilleri de katıldı.
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