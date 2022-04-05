Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı: Ben 'beşli çete' diyeceğim, bak bakalım sen ne yapacaksın

05 Nisan 2022 Salı, 15:46

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ben halk adına konuşuyorum. Söz halkın desem daha mutlu olacağım. 84 milyonun derdi var. Herkes perişan vaziyette. Ben onların sözcülüğünü yapıyorum. Çözümsüz eleştiri doğru değildir. Çözümü de söyleyeceksiniz. Çünkü sizin çözümlerinize halkta destek veriyor.