Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı: Ben 'beşli çete' diyeceğim, bak bakalım sen ne yapacaksın

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sen ekonomist değil, olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun" sözlerinden dolayı kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "O hakime açık ve net söylüyorum. Ben 'beşli çete' diyeceğim, bak bakalım sen ne yapacaksın" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 15:46

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ben halk adına konuşuyorum. Söz halkın desem daha mutlu olacağım. 84 milyonun derdi var. Herkes perişan vaziyette. Ben onların sözcülüğünü yapıyorum. Çözümsüz eleştiri doğru değildir. Çözümü de söyleyeceksiniz. Çünkü sizin çözümlerinize halkta destek veriyor.

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