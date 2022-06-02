Kılıçdaroğlu'na AKP'nin kalesinde dert yandılar: 'Açız yani açız'

Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Geçinemediğini anlatan bir emekli, “Emekliyim, karnım aç. 2 bin 503 lira maaş alıyorum. Benim oğlum üniversite imtihanına girecek, üniversiteyi kazansa bile ben okutamayacağım. Durumum yok. Açız yani açız” dedi.

ANKA
02 Haziran 2022 Perşembe, 16:24

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’nın Karapınar ilçesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. 

İKİ ÖĞRENCİDEN MESLEK YANITI: “HAKİM” VE “GENETİK MÜHENDİSİ”

Kılıçdaroğlu, girdiği bir dükkanda 4 ve 7. sınıfta okuyan iki öğrenci ile sohbet etti. Kılıçdaroğlu, “En sevdiğiniz ders hangisi?” diye sordu. Çocuklar “matematik” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’nun “Hedef ne, ne olmak istiyorsunuz?” sorusuna çocuklardan birisi “Hâkim olmak istiyorum” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, çocuğa “Vallahi adalete ihtiyacımız var. Senin de hakimliğine bizim ihtiyacımız var” dedi. Diğer çocuk ise “genetik mühendisi olmak istediğini” dile getirdi, Kılıçdaroğlu bu çocuğa “Müthiş bir şey. Çok hızla gelişen bir bilim dalı” diye yanıt verdi.

Haberin devamı...

konya Kemal Kılıçdaroğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler