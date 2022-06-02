Kılıçdaroğlu'na AKP'nin kalesinde dert yandılar: 'Açız yani açız'

02 Haziran 2022 Perşembe, 16:24

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’nın Karapınar ilçesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi.

İKİ ÖĞRENCİDEN MESLEK YANITI: “HAKİM” VE “GENETİK MÜHENDİSİ”

Kılıçdaroğlu, girdiği bir dükkanda 4 ve 7. sınıfta okuyan iki öğrenci ile sohbet etti. Kılıçdaroğlu, “En sevdiğiniz ders hangisi?” diye sordu. Çocuklar “matematik” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’nun “Hedef ne, ne olmak istiyorsunuz?” sorusuna çocuklardan birisi “Hâkim olmak istiyorum” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, çocuğa “Vallahi adalete ihtiyacımız var. Senin de hakimliğine bizim ihtiyacımız var” dedi. Diğer çocuk ise “genetik mühendisi olmak istediğini” dile getirdi, Kılıçdaroğlu bu çocuğa “Müthiş bir şey. Çok hızla gelişen bir bilim dalı” diye yanıt verdi.

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