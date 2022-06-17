Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Erdoğan'ın 'adaylık' çağrısına yanıt

17 Haziran 2022 Cuma, 09:59

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. CHP lideri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Beni çağırırsın senin televizyon kanalların var, orada sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan niye gazel okuyor" dedi.