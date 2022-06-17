Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Erdoğan'ın 'adaylık' çağrısına yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Beni çağırırsın senin televizyon kanalların var, orada sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan niye gazel okuyor" dedi.
CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. CHP lideri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Beni çağırırsın senin televizyon kanalların var, orada sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan niye gazel okuyor" dedi.
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