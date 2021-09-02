Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan katıldığı bir programdan kesit paylaşarak, "Sevgili gençler, sürekli gündemler ile uğraşırken, sizi unuttuğumu zannetmeyin. Arkadaşlarımla çok yoğun çalışmaya devam ediyoruz, benden haber bekleyin" mesajını verdi.
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