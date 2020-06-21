Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı

21 Haziran 2020 Pazar, 17:06

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında babaların fedakarlıklarının anlatıldığı bir videoya da yer verdi. Videoda Yaşar Kurt'un beğenilen şarkısı "Hadi Baba Gene Yap" isimli şarkısının yer alması ise dikkat çekti.