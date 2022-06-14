Kılıçdaroğlu'nun duygu dolu anları: 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 14:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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