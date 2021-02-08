Kim Milyoner Olmak İster'de sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından biri Omurilik sarımsağı olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
Kim Milyoner Olmak İster'de Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince gündeme oturdu.
Yanlış yanıt verdiği ekranlara yansıyan Doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.
Çiçek şu ifadeleri kullandı: "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm."
"Son olarak yarışmayı izleyen ses ve süreden dolayı yanlışlık olduğunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim."
KENAN İMİRZALIOĞLU NE DEMİŞTİ?
Kenan İmirzalıoğlu yanlış yanıt üzerine şöyle konuşmuştu: "Ali Bey doktordu değil mi Mehtap Hanım, hangi bölüm?" diyerek soru sordu. Sunucu İmirzalıoğlu daha sonra ise "Acaba Ali Bey'in kafası mı karıştı diye düşünüyorum. Ben Ali Bey'i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba. Ali Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum"
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