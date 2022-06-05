Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde kimliğini evde unuttuğu için LGS sınavına geç kalan görme engelli kız öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti. Ekipler evden kimliği alarak genç kızın sınava girmesini sağladı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir genelinde öğrencilerin LGS sınavına sorunsuz bir şekilde yetişebilmesi için trafik tedbirlerini aldı. Bu çerçevede Hendek ilçesi Ziya Gökalp Ortaokulunda LGS sınavına girecek olan görme engelli bir kız öğrencinin imdadına da polis ekipleri yetişti.
Kimliğini evde unutan engelli öğrencinin annesi, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, geldikleri okuldan aldıkları öğrencinin annesi ile birlikte eve giderek kimliği aldı. Kimliği alan ekipler hızlı şekilde tekrar okula dönerek, öğrencinin LGS sınavına yetişmesini sağladı.
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