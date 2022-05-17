Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu

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Rusya’da ambalaj ve plastik üretimi yapılan bir kimya fabrikasında çıkan yangında 2 bin metrekare alan küle döndü.

İHA
17 Mayıs 2022 Salı, 13:29

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/kimya-fabrikasinda-yangin-2-bin-metrekare-alan-kul-oldu-1936860

Yangın Rusya fabrika

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