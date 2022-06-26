Kiraz üreticileri CHP'li vekile dert yandı: 'Bu çiftçi ne kazanacak da evine nasıl ekmek götürecek?'

26 Haziran 2022 Pazar, 10:24

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’la birlikte Manisa Selendili’de üreticilerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl kilosunu 20 TL’ye sattıkları kirazı bu yıl maliyetlerin artmasına rağmen yine 20 TL’ye sattıklarını belirten üreticiler, “Geçen sene mazot 7 TL iken kilosunu 20 TL’den sattığımız kirazın kilosunu bugün yine 20 TL’den satıyoruz ancak mazotun litresi bugün 30 TL. Geçen sene 1 kilo kiraz ile 2,5 litre mazot alırken bu sene 1 litre bile alamıyoruz” sözleriyle dert yandı.



