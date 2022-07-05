Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi ölü, 25 yaralı

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Kırklareli'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 09:39

Kırklareli'de Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

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