Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi ölü, 25 yaralı
Kırklareli'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Kırklareli'de Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.
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