Son Dakika: Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi ölü, 25 yaralı

Kırklareli'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 08:16
Son Dakika: Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi ölü, 25 yaralı
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Kırklareli'de Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

Ekici, kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin ise yaralandığını duyurdu. 


Kırklareli yolcu otobüsü lüleburgaz
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