Kırmızı beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla ve Atatürk posteriyle donatıldı.
Maslak'ta bulunan gökdelenler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramının 102. yıldönümü kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.
Video Haberler
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
- Bayrak taşıyan öğrenci tansiyonu düşünce fenalaştı
- Kırmızı beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi
- Uçak kanadında 19 Mayıs zeybeği
- Kaldırımda bulduğu çeki sahibine ulaştırdı
- İstanbul’da korkunç cinayet
- Hadi Özışık, Süleyman Soylu'yu böyle anlatmıştı
- Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa...
- İBB'nin 19 Mayıs gösterisi videosuna beğeni yağdı
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması