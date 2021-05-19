Kırmızı beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:03

Maslak'ta bulunan gökdelenler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramının 102. yıldönümü kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.