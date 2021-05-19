İmamoğlu'ndan 19 Mayıs sitemi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:35

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı. Siyasi partilerin il başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.

İstanbul Valiliği’nin düzenlediği organizasyon öncesinde, resmi törenin, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi”ne uygun olarak icra edildiği anonsu yapıldı.





'YANLIŞ BİR KARAR'

Gençlerle anıt önünde bir araya gelen İmamoğlu, resmi tören öncesinde “genelge anonsu” yapılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, tepkisini, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Biz, karar verici yasama organına bu duyuruyu yapıyoruz. Bugünün Türkiye'sinde, bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanı’na, yetkililere bunu duyuruyoruz” sözleriyle dile getirdi.