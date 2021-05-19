İBB'nin 19 Mayıs gösterisi videosuna beğeni yağdı

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB'nin muhteşem 19 Mayıs gösterisinin videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:04

İstanbul'da Sarayburnu sahilinde gökyüzüne yansıtılan Atatürk görselleri ile 19 Mayıs'ı kutlayan İBB, sosyal medyada beğeni topladı.

Ongun'un paylaşımı şöyle:

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