İBB'nin 19 Mayıs gösterisi videosuna beğeni yağdı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB'nin muhteşem 19 Mayıs gösterisinin videosunu paylaştı.
İstanbul'da Sarayburnu sahilinde gökyüzüne yansıtılan Atatürk görselleri ile 19 Mayıs'ı kutlayan İBB, sosyal medyada beğeni topladı.
Ongun'un paylaşımı şöyle:
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